أشرف صبحي: إطلاق برنامج "انهضي" يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"..

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤسسة الفرح للتنمية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تدريبات برنامج انهضي (rise up) للسيدات والفتيات، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من (٥ -١٠) أكتوبر الجاري، بمحافظة الاسكندرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يهدف إلى تمكين المرأة المصرية ورفع قدراتها في مختلف المجالات، ايماناً بأن المرأة هي نصف المجتمع، ودورها حيوي في بناء مستقبل أفضل لمصر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة لكي تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع، وتحقيق طموحاتها وأهدافها.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتاً أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث يهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته بأن برنامج "انهضي" سيحدث تغييراً إيجابياً في حياة المرأة المصرية، وسيساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة في المجتمع، من خلال تمكين المرأة.

وتناول البرنامج الحديث عن مفهوم كل من الحقوق والواجبات للفرد، العنف القائم علي النوع الأجتماعي، الزواج المبكر، الختان، التحرش، الابتزاز الإلكتروني، الاتجار بالبشر ، عمل مبادرات إجتماعية.