الأبناء وظروف المعيشة الصعبة

وردة بدرى حسن أرملة ومطلقة تعول أربعة أطفال ثلاثة من زوجها المتوفى «هالة» 18 عاما و«يوسف» 14 عاما فى الصف الثالث الاعدادى و«رودينا» 8 سنوات فى الصف الثانى الابتدائى ولديها طفل من زوجها الثانى «زياد» 5 سنوات، والأم ليس لها أى مصدر دخل ثابت تعيش منه يوفر لها الحياة الكريمة سوى معاش تكافل وكرامة 560 جنيها لا يكفى متطلبات الحياة من مأكل وملبس ومسكن ومصروفات الأبناء فى التعليم ومواجهة ظروف المعيشة الصعبة والأم عاملة نظافة ولكن دخلها لا يكفى غلاء المعيشة واحتياجات الأبناء.

وتناشد"عيادة الوفد" أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على ظروف المعيشة الصعبة وتربية الأبناء واستكمال تعليمهم.