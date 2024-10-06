بدء التقديم لنيل جائزة جامعة جنوب الوادي للتميز المؤسسي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن إطلاق الجامعة لجوائز التميز المؤسسي (المرحلة الثانية) وجوائز المستشفيات الجامعية (المرحلة الثالثة)، بدءًا من اليوم الأحد.

وانتهاء مرحلة تحضيرات الجامعة ومركز ضمان الجودة بها لإطلاق الجوائز وانتهاء برمجة التطبيق الخاص بعملية التقدم والتقييم والتحكيم للجوائز وأيضا انتهاء عملية انشاء صفحة على موقع الجامعة لكل جائزة تتضمن لائحة الجائزة ورابط التقدم لها وفيديو توضيحي للتدريب على الجائزة ومعاييرها وكيفية التقدم لها، حيث يأتي تنظيم الجامعة لهذه الجوائز كأداة للتطوير والتحسين المستمر للأداء لجميع منسوبي الجامعة ولجميع الوحدات الأكاديمية الإدارية بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بأن جوائز التميز المؤسسي (المرحلة الثانية) تشمل: ١- جائزة جامعة جنوب الوادي للتميز في التدريس (التقدم لها اختياري ومفتوح لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم). ٢- جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل برنامج أكاديمي (التقدم لها إجباري لجميع برامج الجامعة). ٣- جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل كلية (التقدم لها إجباري لجميع كليات الجامعة). ٤- جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل إدارة مركزية وأفضل إدارة فرعية (التقدم لها إجباري لجميع الإدارات المركزية والفرعية بالإدارات المركزية والكليات بالجامعة). ٥- جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل وحدة / مركز ذو طابع خاص (التقدم لها إجباري لجميع الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة).

6 جوائز للمستشفيات الجامعية:..

وأضاف الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بأن جوائز المرحلة الثالثة من جوائز الجامعة (جوائز المستشفيات الجامعية) تشمل: جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل قسم اكلينيكي بالمستشفيات الجامعية (التقدم لها إجباري لجميع الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية).

جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل عيادة بالمستشفيات الجامعية (التقدم لها إجباري لجميع العيادات بالمستشفيات الجامعية).

جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل مستشفى جامعي (التقدم لها إجباري لجميع المستشفيات الجامعية).

جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل طبيب بالمستشفيات الجامعية (التقدم لها اختياري ومفتوح لجميع الأطباء بالمستشفيات الجامعية).

جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل أخصائي تمريض وممرض بالمستشفيات الجامعية (التقدم لها اختياري ومفتوح لجميع أخصائي التمريض والممرضين بالمستشفيات الجامعية).

جائزة جامعة جنوب الوادي لأفضل فني صحي بالمستشفيات الجامعية (التقدم لها اختياري ومفتوح لجميع الفنيين الصحيين بالمستشفيات الجامعية).

وقرر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فتح باب التقدم لجميع الجوائز المعلن عنها من تاريخ اليوم وحتى ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤م على أن يكون التقدم لجميع الجوائز إليكترونياً على التطبيق الخاص بها على موقع الجامعة ووفق اللوائح المعتمدة والمعلنة لتلك الجوائز.

ووجه جميع وحدات الجامعة الأكاديمة والإدارية وقطاع المستشفيات الجامعية بتشكيل فرق للتقدم لتلك الجوائز وفقاً لقرار رئيس الجامعة في هذا الصدد واعتماد التشكيل بالجلسة القادمة للمجالس الحاكمة ومجالس إدارة تلك الوحدات (جلسة شهر أكتوبر الجاري).