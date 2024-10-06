لأول مرة.. إجراء عملية "بالون معدة لإنقاص الوزن" بمستشفى بلبيس

واصلت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، عملها على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث قام الفريق الطبي للمرة الأولى بقسم المناظير بمستشفى بلبيس، بقيادة الدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور حسام كمال استشاري التخدير، وبالتعاون مع الدكتورة نورهان خلف مديرة العمليات، وتحت إشراف الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، بالقيام بتركيب أول بالون معدة لإنقاص الوزن بالمستشفى، لسيدة تبلغ من العمر ٢٦ عامًا.

كانت تعاني من السمنة المفرطة، وتعاني من مقاومة الإنسولين وبدايات مرض السكري، وعدم استجابة الجسم للأنظمة الغذائية، وتم تركيب بالون روسي وهو أفضل أنواع بالونات المعدة، لتكون هذه أول حالة من نوعها بمستشفى بلبيس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها الجغرافي، وقربها من عدة طرق سريعة وعدة محاور.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن بالون المعدة يُعد من الإجراءات الطبية الحديثة التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تقليل حجم المعدة مؤقتًا دون الحاجة إلى جراحة، وهو إجراء طفيف التوغل يتضمن إدخال بالون مصنوع من السليكون ومملوء بمحلول ملحي إلى المعدة بواسطة منظار، يساعد على إنقاص الوزن عن طريق شغل حيز من المعدة، وبالتالي الحد من كمية الطعام الذي يتناوله الشخص، ويجعله يشعر بالشبع أسرع.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بمستشفى بلبيس المركزي، وجه الحالة بإتباع النظام الغذائي الأمثل لتحقيق أفضل نتيجة وأقصى استفادة من هذه العملية.

ولفت الدكتور محمد نور الدين، إلى أن الفريق الطبي بوحدة المناظير قام بإجراء ٩ حالات مناظير بكفاءة منهم منظار مراري لسيدة تعاني من إنسداد بالقنوات المرارية وارتفاع بنسبة الصفراء في الدم، وتم تركيب دعامة بلاستيكية، كما تم إجراء ٥ مناظير علوية وربط دوالي المريء لحالات تعاني من قيئ دموي، وحالة حقن لقرحة نازفة بالمعدة، وعدد ٢ منظار قولوني لمرضى تعاني من نزيف شرجي، وتم إجراء المنظار القولوني وأخذ العينات اللازمة، بجانب تشخيص الأنيميا المزمنة لمرضى محولين من العيادة الخارجية، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

يأتي ذلك بعد دعم وزير الصحة والسكان؛ مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري.

وتشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ ملايين جنيه، وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور محمد نور الدين، ولمدير المستشفى، والسادة الأطباء، وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، ولجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.