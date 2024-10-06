الشربيني يتفقد أعمال تنفيذ الممشى السياحي "blue side" بمارينا 5

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع "مارينا 8 على البحيرة الجديدة"، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، وذلك عقب تفقده لأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز مارينا العلمين السياحى، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الهيئة والمكتب الفنى للوزير.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، بأعلى معايير الجودة، والانتهاء من تشطيب الواجهات بنهاية شهر مارس المقبل، والانتهاء من أعمال الزراعات وتنسيق الموقع نهاية شهر يونيو المقبل، قبل بدء موسم الصيف، موجهاً بضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع مارينا 8 على البحيرة الجديدة، جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، يتكون من نماذج متعددة من الفيلات، والتوين والتاون هاوس، والشاليهات، والعمارات، إضافة إلى أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، والمنشآت السكنية، والمسطحات الخضراء، والعناصر المائية المختلفة (حمامات سباحة - نوافير - ....) بمساحة إجمالية 250 فداناً، وتم تصميم المشروع بمناسيب متعددة بحيث تكون جميع الوحدات مطلة على البحيرة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تنفيذ الممشى السياحى "blue side" والجارى تنفيذه على مساحة 22.5 ألف م2، بمارينا 5، ويضم الممشى محال تجارية وأماكن ترفيهية على مساحة 10 % من مساحة الممشى، كما يضم الممشى أماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء، بجانب تفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق منطقة 22، ليصبح 3 حارات لكل اتجاه، بجانب إضافة أماكن انتظار للسيارات.