تداول 95 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ان موانئ الهيئة تشهد نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (95000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(954) شاحنة بضائع و(140) سيارة .

حيث شملت حركة الواردات (33000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(434) شاحنة بضائع و(110) سيارة بينما شملت حركة الصادرات (63000) طن بضائع عامةومتنوعة و(520) شاحنة بضائع و(30) سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا البحري اليوم العبارة دليلة وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس السفينةبوسيدون اكسبريس والسفينة SEIYO HARMONY وعلى متنها 29 الف طن المونيوم قادمة من اندونيسيا وغادرت الميناء العبارة دليلة السفينتين CHANG XIONG وعلى متنها 26الف طن فوسفات متجهة الى اندونيسيا و السفينة JAOHAR UK وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و شهد ميناء نويبع البحري تداول 3200 طن بضائع عامةومتنوعة و418 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، أور، آيلة وبريدج.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1119راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023م.

كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.



فيما شهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.





وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.



وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.