طالب إعداي ينهي حياته شنقا داخل منزله في الفيوم

أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي بالفيوم، يدعي “سليمان. ح” 15 سنة، على إنهاء حياته شنقا داخل غرفته في قرية منشاة السادات التابعة السعيدية التابعه للوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية بمركز سنورس بسبب مروره بأزمة نفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود بلاغ من الأهالي بإقدام طالب بمدرسة منشاة السادات الإعدادية، على إنهاء حياته بشكل مأساوي داخل غرفته الخاصة بالفيوم ، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ ثلاث أشهر، حزنا على وفاة والده.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية بصحبتها سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم ووضعه في ثلاجة حفظ الموتى لحين استخراج تصريح .

كشفت التحريات الأولية، أن الصبي قام بشنق نفسه داخل غرفه نومه ، وعندما شعر أفراد أسرته بتأخره داخل غرفته قاموا بالدخول إلى غرفتها ليجدوا ابنهم جثة هامدة على الأرض، بسبب شنق نفسه باستخدام حبل داخل غرفته.

وبسؤال عم الطالب أفاد باكتشاف قيام الصبي بإنهاء حياته معللا أنه كان يمر بأزمة نفسية سيئة منذ ثلاث أشهر، حزنا على وفاة والده، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

بالكشف الطبي الظاهري على الجثة، أكد مفتش الصحة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية فيها، كما أكد التقرير الطبي أنه يظهر حز بالرقبة نتيجة التفاف الحبل حولها، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة،

أكدت تحريات المباحث، صحة ما جاء بأقوال عم الطالب المنتحر، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى .

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وأن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتولت التحقيق.