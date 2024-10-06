مبادرة "بناء الإنسان" تواصل نشاطها بقرية المحروسة غرب قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية المحروسة، غرب مدينة قنا.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 4250 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 55 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 80 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 250 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 18 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن. ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 15مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 20000 مواطن، كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 112 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد90مواطن .

وشاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 325 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 130 مواطن

أهداف المبادرة:

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.