إسرائيليون في بئر السبع يطالبون بإقالة إيتمار بن جفير ويتهمونه بالفشل

ذكر إعلام إسرائيلي، أن هناك إسرائيليين في بئر السبع يطالبون، بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ويتهمونه بالفشل، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، ذكر إعلام إسرائيلي، أن هناك اثنين من مصابي عملية إطلاق النار في بئر السبع في حالة خطيرة و4 في حالة متوسطة.

ذكرت مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” ارتفاع عدد مصابي عملية إطلاق النار ببئر السبع جنوبي إسرائيل إلى 10 أشخاص.

ومنذ قليل أعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية” مقتل إسرائيلية في عملية إطلاق النار ببئر السبع.

وفي إطار آخر، وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 7 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في عملية إطلاق النار ببئر السبع جنوبي إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، أن ثلاثة مصابين أحدهم في حالة خطيرة إثر عملية إطلاق نار ببئر السبع جنوبي إسرائيل، بينما تجرى الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط بحثًا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.