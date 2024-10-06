الشيف بوراك يعلن مكان وموعد افتتاح مطعمه في مصر

كشف الشيف التركي الشهير بوراك، عن مكان افتتاح أول مطعم له في مصر ضمن سلسلة مطاعمه حول العالم، والذي اختار له التجمع الخامس.

ونشر الشيف بوراك مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن من خلاله اختيار مصر لافتتاح افتتاح فرع جديد لسلسلة مطاعمه العالمية.

وظهر الشيف التركي بوراك، من أمام فرع مطعمه الجديد بأحد الفنادق الشهيرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، موضحا أنه من المقرر افتتاح المطعم في نوفمبر المقبل.

وقال الشيف بوراك التركي في المقطع: السلام عليكم.. مرحبًا أنا الشيف بوراك، إحنا بنفتتح أكبر مطعم لـ بوراك جديد في مصر، في القاهرة الجديدة التجمع الخامس، مستنينكم وأهلًا وسهلًا بيكم في نوفمبر القادم وهنستناكم إن شاء الله.. أنا بحب مصر كتير، معلقًا: من قلب إسطنبول للقاهرة.

الشيف بوراك

هو طبَّاخ تُركي من أصُولٍ عربيَّة، ذاع صيته كطباخ مبتكر، وحقق شهرة عربية وعالمية، إذ يتابعه الملايين عبر منصات الشبكات الاجتماعية، ويقصده المشاهير في مطعمه لتناول طعامه، ويتحدّث براك اللغة التركية والعربية والإنجليزية، وينشر مقاطع فيديو احترافية على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، يتميز براك بمهارة وخفة الحركة في إعداد الطعام بطريقة لافتة للانتباه، وهو ما جعل فيديوهاته تلقى رواجًا كبيرًا بين النّاس.

ينحدر الشِّيف براك من مدينة أنطاكية الواقعة في محافظة هاطاي التُّركية (لواء اسكندرون حسب المُطالبة السورية) حيث تعيش بها أغلبيَّة عربيَّة ومن أصُولٍ سُوريَّة.

ورث براك مهنة الطبخ عن أبيه وجده، إذ بدأ في مزاولتها منذ أن كان عمره 16 عاماً. وتمتلك عائلة براق سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

افتتح الشيف براك العديد من الأفرع من سلسلة المطاعم التي يملكها، مثل فرع ميدان تقسيم، وآق سراي، وبشكطاش في بلده تركيا، توسَّع لاحقًا ليشمل دولًا عربيَّة دبي، والدوحة، والمنامة. كما يمتلك أفرُعًا في مُدن عديدة حول العالم مثل دوشنبه، ومانشستر ولندن وغيرها.