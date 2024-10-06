شمال سيناء تحتفل بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء ، احتفلت مدن ومراكز المحافظة بالذكري ال51 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء ومنسق مجلس مشايخ وسط سيناء ، أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام له طابع خاص ويختلف عن السنوات الماضية.

وأضاف “ ابوجهامة ” أن الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة جري في مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل ، حيث نظم رؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل مسيرات حاشدة علي وقع الأغاني الوطنية.

وقال " ابوجهامة " ان أبناء سيناء قدموا كل غال ونفيس في مصلحة الوطن وجعلوا سيناء كتاب مفتوح أمام القوات المسلحه فكان نصرا مؤزرا للجيش المصرى

وأضاف أن نصر أكتوبر اول نصر للعرب من عدة قرون مثلما قال رجل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن قلب محافظة شمال سيناء نقدم التهنئة للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم ونشكر الرئيس على اختيار اللؤاء خالد مجاور محافظا لشمال سيناء واختيار نائبا لة اجمع اهالى سيناء على عملة الدانوب ليل نهار فى خدمة أبناء سيناء

ورفع المشاركون في هذه المسيرات أعلام مصر ، فيما رددوا الهتافات الوطنية الخاصة بنصر أكتوبر المجيد