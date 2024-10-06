أشرف منصور: خريجو الجامعة الألمانية يحملون مشاعل الابتكار والتميز

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، والماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA والدبلومات منها إدارة الأعمال، الصيدلة الاكلينيكية، علم البيانات، اقتصاديات الدواء، علم وتكنولوجيا مستحضرات التجميل، التسويق الدوائي، ويبلغ عدد الخريجين بمختلف الدرجات العلمية 1821 خريجاً وخريجة.

وبدأت مراسم الحفل بعزف السلامين الوطنيين المصري والألماني، بحضور عدد من الشخصيات الألمانية رفيعة المستوى ميشائيل مولر عضو في البرلمان الألماني أحد أبرز أعضاء البرلمان المعنيين بالتعليم والثقافة، وديتر هالر السفير السابق لدولة المانيا وعضو مجلس أمناء مجموعة دوسمان Dussmann Group وشايفان كارفمان الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف في تورينجن والرئيس السابق للمحكمة الدستورية في تورينجن، ومن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وفى الكلمة التي ألقاها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بدأها بتوجيه الشكر لأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين كونهم معاً شركاء الفخر والنجاح بقوله " لولا جهودكم المشتركة المبذولة لما أحتفلنا اليوم بتخريج دفعة جديدة متميزة يعدون سفراء الأمل والسلام".

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن كليات الإدارة، والعلوم التطبيقية والفنون، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والحقوق والدراسات القانونية بلغ عدد خريجيها 1129 شامل الدبلومات والماجستير والدكتوراه وتعد هذه فرحة كبيرة لنا.

سبب نجاح منظومة تعليم الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن نجاح منظومة تعليم الجامعة الألمانية بالقاهرة يعود لأنها تعد منظومة متكاملة عابرة للحدود، وبإضافة الجامعة الألمانية الدولية GIU أصبح عدد الشهادات الممنوحة من ألمانيا خارج حدودها يمثل 60% من الشهادات الممنوحة على مستوى دول العالم.

وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن سعادته لما تم في هذا العام من زيارات غالية وعزيزة نقدرها حق تقدير.

وحضر لمصر فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في أول زيارة له لمصر وافتتح الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة رسمياً، موضحاً أن زيارته لمصر جاءت بهدف دعم العلم والاقتصاد حيث كان برفقته وفد اقتصادى ضم 85 شخصية المانية بها روؤساء لعدد 12 شركة كبرى حيث تفقدوا معرض الابتكارات ومشاريع الطلاب والخريجين للجامعتين الألمانيتين GUC -.

ونوه بأن الرئيس الألماني أكد أن الجامعة الألمانية دعامة هامة للتعاون فى البحث العلمي بين مصر وألمانيا، وأنه في الجامعتين الألمانية الدولية والألمانية بالقاهرة يتم بناء المستقبل بشكل ملموس من خلال البحث والتطوير، وأن مصر تتميز بامكاناتها الشابة، فهي أم الدنيا وأصل الابتكار والحضارة، وأنه دعا الخريجين للعمل فى ألمانيا وهذا فخر لكل من شارك في تأسيس الجامعتين من الجانب المصرى والألماني وكل أعضاء هيئة التدريس إذ تعد هذه الشهادة وثيقة لنجاحهم.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن هذا النجاح تحقق معه تقديم خريج نموذجى عبر منظومة متكاملة متفردة من الاساتذة والاداريين والخدمات المعاونة والجامعات المشاركة من المانيا موجهاً التحية لهم كما وجه الشكر للحضور من ألمانيا ومصر لمشاركتهم لنا فرحة التخرج ، وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أن الفرحة اليوم ممزوجة بفخر كبير، أنه ومنذ 22 عاما تم افتتاح الجامعة الألمانية عام 2003 فى افتتاح عالمى، وبعد 22 عاما افتتحت أيضاً الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية رسمياً من قبل السيد فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية المانيا الاتحادية من خلال افتتاح بوابة الأمل الذى شاهدته دول العالم، وأضاف أن أول بوابة للتعليم الألماني العابر للحدود في مصر كانت الجامعة الألمانية بالقاهرة، ويوجد نسخة من بوابة الأمل في الهيئة الألمانية للتبادل العلمي في بون، وفي جامعة أولم و في جامعة شتوتجارت.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الرسالة المكتوبة على بوابة الأمل صاغها عام 1994عندما بدأ في إنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة وجاء فيها أن "التعليم والعلم هما البوابة الرئيسية لإرساء ثقافة السلام في العالم، يحتاج العالم اليوم إلى مئات من الجامعات العابرة للحدود لتعزيز التفاهم بين الشعوب ونشر ثقافة السلام".

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تفخر بمد العالم بقوى بشرية مؤهلة على أعلي مستوى، مرحب بهم في كل مكان في العالم متفهمين ثقافة الآخر، فخورين بهويتهم وإنسانيتهم وعلمهم، يحملون مشاعل الابتكار والتميز لعالم اكثر تقدماً وسلاماً، لافتاً إلى أن الجامعة تتابع عن كثب نجاحات خريجيها في جميع أنحاء العالم وحريصة على التواصل الدائم معهم.