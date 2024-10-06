بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية يتوقع تباطئاً في التضخم خلال سبتمبر2024

توقع قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات تباطؤ معدلات التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر 2024 ليصل إلى 25.8% ، وذلك بعد أن ارتفع في شهر أغسطس 2024 ليصل إلى 26.3% نتيجة قيام الحكومة بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ويأتي الارتفاع بعدما سجلت ارقام التضخم تراجعا للشهر الخامس على التوالي لتسجل 25.7% نتيجة تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي.

كما يتوقع قطاع البحوث أن يتباطأ التضخم العام الشهري في سبتمبر2024، ليبلغ نحو1.6%، مقارنة بـ2.1% في أغسطس2024، وبواقع 2% في سبتمبر 2024.

ويتوقع أيضًا أن يرتفع الرقم القياسي لأسعار السلع المستهلكين لإجمالي الجمهورية في سبتمبر 2024، ليبلغ 230.2 نقطة، مقابل 226.6 نقطة في أغسطس 2024.

وحدد أيضا قطاع البحوث الأحداث المؤثرة على التضخم خلال عام2024 ، حيث أنه على الرغم من عودة التضخم السنوي للتسارع مرة أخرى في أغسطس2024 ، لكن من الممكن أن يعتبر ارتفاع استثنائيا ، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع غير الغذائية التي ارتفعت بسبب إجراءات ضبط المالية العامة.