وكيل تعليم دمياط يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما يتقدم "غريب" بخالص التهاني وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والي أبنائنا الطلاب والزملاء المعلمين، وجميع العاملين بالتربية والتعليم بدمياط، مؤكدا ان هذه الذكرى الخالدة تذكرنا ببطولات أبطالنا الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء، وحققوا انتصارًا عظيمًا استردوا فيه أرض سيناء وكرامة الأمة العربية.

وفي هذا اليوم المجيد، يشيد وكيل الوزارة بدور وزارة التربية والتعليم في غرس روح التضحية والفداء والولاء للوطن في نفوس أبنائنا الطلاب، مشيرا أن المدرسة هي الحصن الأول في بناء الإنسان المصري، وهي المسؤولة عن تكوين الوعي الوطني لدى الأجيال القادمة.

مؤكدا ان مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل جاهده على توفير بيئة تعليمية محفزة، تساهم في بناء أجيال واعية بقيم الانتماء والوطنية، قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصرنا العزيزه