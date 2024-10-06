175 شهيدًا من الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 175، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي تصفه السلطات المحلية بأنه “حرب إبادة”، وأكد المكتب أن العديد من الصحفيين تعرضوا للاستهداف المباشر أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية، مما يعكس تصاعد المخاطر التي يواجهها الإعلاميون في مناطق النزاع.



وذكر المكتب أن هذه الإحصائيات تبرز الفظائع التي تمارس ضد الصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني في توثيق الانتهاكات والاعتداءات اليومية، وقد دعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استهدافهم.



في السياق نفسه، استنكر ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان هذه الأرقام، مؤكدين أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. وأشارت تقارير سابقة إلى تزايد الاعتداءات على الصحفيين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، حيث لقي العديد منهم حتفهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات والعمليات العسكرية.



تستمر الحرب في غزة، وسط دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين والصحفيين. ومع تصاعد الأزمة، تبقى الإحصائيات المتعلقة بالضحايا، بما في ذلك الشهداء من الصحفيين، بمثابة تذكير بالأثر المدمر للنزاعات المسلحة على حرية التعبير والعمل الصحفي.



المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف أهدافًا في الجولان المحتل عبر طائرات مسيّرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها نفذت اليوم ثلاث عمليات هجومية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت من خلالها ثلاثة أهداف في الجولان المحتل، وتأتي هذه العمليات في إطار التصعيد المستمر من المقاومة في مواجهة القوات الإسرائيلية.



وأوضح بيان صادر عن المقاومة، أن هذه الهجمات تهدف إلى تعزيز قدرة المقاومة على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وإظهار القوة العسكرية في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة. وقد أكدت المقاومة أن هذه العمليات تأتي كجزء من التزامها بمحاربة الاحتلال الإسرائيلي ودعماً للحقوق الفلسطينية.



في السياق ذاته، يأتي هذا التصعيد في الجولان المحتل في ظل توترات متزايدة بين إسرائيل والمجموعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك فصائل المقاومة في العراق. ويشير محللون إلى أن هذه العمليات قد تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتؤدي إلى ردود فعل عسكرية من الجانب الإسرائيلي.





المسؤولون الإسرائيليون لم يتطرقوا بعد إلى تفاصيل ردهم المحتمل على هذه العمليات، إلا أن التهديدات المتزايدة من الفصائل المسلحة في العراق قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في الصراع.