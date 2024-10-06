رسائل الرئيس السيسي للشعب المصري في ذكرى انتصارات أكتوبر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة الذكرى الـ51 على انتصارات أكتوبر المجيدة، إذ نقلت القنوات التليفزيونية والفضائية خطاب الرئيس في هذه المناسبة الوطنية المهمة والفارقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

ووجه الرئيس السيسي رسائل عديدة للشعب المصري والقوات المسلحة في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وهذا ما تنشره "الوفد" في التقرير التالي.

رسائل الرئيس السيسي للشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.

سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية لولا صمود هذا الشعب الأمين ووحدته.

روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هى كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل.

تضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ وإن اختلفت صورها.

القوات المسلحة المصرية لم ولن تتخلف يومًا عن التصدي لتحمل المسئولية مهما ثقلت.

ستظل مصر بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب.

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

وفي سياق متصل، نشرت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": في الذكرى الواحد والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، أتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أعظم ملاحم البطولة والعزة.

وأضافت: نحتفل اليوم بإنجاز خالد في تاريخ الأمة، صنعه رجال آمنوا بوطنهم واستقلاله.

واختتمت: كل التحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار ولشعبنا العظيم الذي يقف دائما سندا لجيشه.