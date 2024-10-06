حريق يلتهم قاعة مناسبات بالفيوم| تفاصيل

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق هائل شب في قاعة مناسبات، علي ضفاف بحيرة قارون، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق في قاعة مناسبات علي ضفاف بحيرة قارون بالقرب من فندق جامعة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية و الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن النيران إلتهمت القاعة بالكامل، وتم السيطرة على الحريق، وإطفاء النيران ومنع إمتدادها، للمنشآت المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيبت 5 سيدات بالفيوم بإصابات متنوعة ، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بطريق الفيوم سنورس الزراعي ، أمام قرية عبد العظيم ، ونُقلت المصابات ال 5 إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بطريق الفيوم سنورس الزراعي ، ووجود مصابين ، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب دراجه ناريه " تروسكل " محمل 5 بائعات سمك ، كانوا في طريقهم إلى السوق ، وتم نقلهن الي قسم الاستقبال بمستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم

وتبين أن المصابات في الحادث كانا في طريقهم إلى السوق لعملهن في بيع الأسماك ، ويقمن في قرية عبد العظيم بدائرة قسم شرطة سنورس ، وهم لوحظ عبد العزيز ، 53 سنة، ، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر ، وكريمه عاشور ، 50 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و كيداهم عبد الغفار ، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، و عزيزة حسين ، 49 سنة ، مصابة بسحجات وكدمات، ولطيفه مهران 50 سنة ، ومصابة بسحجات وكدمات وتجمع دموي بالوجه.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.