جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استكمال تطويق منطقة جباليا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استكملت عملية تطويق منطقة جباليا في قطاع غزة، بعد أن أنهت الفرقة 162 مهمتها في منطقة رفح ونُقلت إلى جباليا لتعزيز السيطرة هناك ، يأتي هذا التحرك في إطار العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع، وسط تصعيد مستمر بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.



تزامن هذا التطور مع تصريحات الإدارة الإسرائيلية بشأن استعدادها للرد على إيران بعد الاتهامات الموجهة ضدها بدعم الفصائل المسلحة في غزة، بما في ذلك الدعم المادي والعسكري لحركة حماس. هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية لاحتواء الموقف في غزة، بينما تتصاعد المخاوف من توسيع دائرة الصراع في المنطقة.



كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكدت سابقًا أن إسرائيل سترد بقوة على أي تهديد إيراني، مشددًا على أهمية استهداف كل الأطراف الداعمة للهجمات ضد إسرائيل، سواء كان ذلك من غزة أو من مناطق أخرى في الشرق الأوسط.



تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، بما في ذلك غارات جوية تستهدف منشآت عسكرية وأنفاق تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي، في إطار حملة أوسع لشل قدرات الفصائل المسلحة ووقف إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية.





الخطوة تأتي أيضًا في سياق الضغوط الدولية على إسرائيل لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للصراع، وسط محاولات لتهدئة الموقف مع إيران لتفادي توسيع دائرة النزاع إلى مواجهات إقليمية أوسع قد تشمل حزب الله في لبنان ووكلاء آخرين مدعومين من طهران.