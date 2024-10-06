بنت المنوفية" صفا سليمان" تفوز بالميدالية البرونزية في الجودو

حققت صفا سليمان بنت محافظة المنوفية، إنجازا مصريا جديدا بتحقيقها الميدانية البرونزية ببطولة العالم للشباب في الجودو، حيث تعد أول ميدالية نسائية في اللعبة، وسط ترحيب وفرحة كبيرة للاتحاد وأسرتها وزملائها في اللعبة.

وفازت صفا سليمان بنت المنوفية بالميدالية البرونزية لتضيف إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، حيث تمكنت البطلة المنوفية صفا سليمان من تحقيق إنجاز غير مسبوق بفوزها بأول ميدالية نسائية في تاريخ مصر في بطولة العالم للجودو للشباب.

وهذا الإنجاز الباهر يأتي تتويجًا لجهود صفا المتواصلة وتدريبها المكثف ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمنوفية، والذي يُعد حاضنة للأبطال الواعدين.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، برئاسة الدكتور سمير كرم وكيل الوزارة والدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة والمهندس حسن بدر وكيل الشباب وكل العاملين بالمديرية بأحر التهاني والتبريكات للبطلة صفا سليمان وعائلتها، مؤكدةً على أهمية هذا الإنجاز في تشجيع المزيد من الشباب على ممارسة الرياضة وتحقيق أحلامهم.