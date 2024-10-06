ضبط مزارع أصاب طالب بطلق خرطوش بسبب خلافات المصاهرة بالمراغة

أصيب طالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج برش خرطوش بالقدم اليمنى تعدى عليه مزارع بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ا . ا . م" 17 سنة طالب مصاباً برش خرطوش بالقدم اليمنى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وطرف ثان "كمال . ت . م . ح" 33 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني [ السلاح المستخدم] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات المصاهرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنها إصابة قائد السيارة مدرس يبلغ من العمر 41 سنة ومدرسين آخرين كانا برفقته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "أحمد . ع . م" 41 سنة مدرس يقيم بمحافظة الإسكندرية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى إلى إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة كلاً من :- قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم ومستقلي السيارة "محمد . ف . م . م" 41 سنة مدرس بكدمات متفرقة بالجسم و"عبد الله . ع . ك . ع" 35 سنة مدرس بكدمات وجروح بفروة الرأس يقيمان بذات العنوان وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .