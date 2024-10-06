الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الحرس الثوري الإيراني ينفي مقتل إسماعيل قاآني

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني

أعلن مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن قائد الفيلق إسماعيل قاآني بخير ومتواجد في طهران ، نافيا ما تداوله الإعلام العبري، حول مقتله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وحسب وكالة "إیسنا" الإيرانية، أضاف المصدر أن الجنرال قاآني ظهر بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مكتب الحزب بالعاصمة اللبنانية بيروت، وموجود في العاصمة طهران ولم يسافر إلى العاصمة اللبنانية بيروت كما قال الإعلام الصهيوني.

قصف استهدف بيروت

وكانت أفادت القناة "12 العبرية" بأنه تجري دراسة احتمال إصابة قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني في قصف استهدف بيروت، وهو مسؤولا عن كافة العناصر التابعة لإيران في المنطقة، ومن المحتمل أن يكون قد أصيب بقصف الطيران في الضاحية الجنوبية خلال استهداف خليفة حسن نصر الله، الشيخ هاشم صفي الدين ورئيس استخبارات الحزب حسين هزيمة.

 

 

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