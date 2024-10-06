ضاحية بيروت الجنوبية تحترق

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت فجر الأحد غارات إسرائيلية متواصله وعنيفة، استهدفت عدة مناطق في الضاحية الجنوبية، وفجرت محطة وقود زعم جيش الاحتلال إنها مخزن أسلحة تابع للمقاومة.

طالت الغارات الإسرائيلية عدة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد.

وقال الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات، وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

وكان جيش الاحتلال في وقت سابق من مساء السبت، أمر سكان أحياء في الضاحية الجنوبية بسرعة إخلائها، بينما يواصل استهداف مواقع لحزب الله في العاصمة اللبنانية.

مقتل أكثر من 1100 شخص

وتشن إسرائيل حملة قصف متواصلة منذ 23 سبتمبر على مناطق واسعة من لبنان تقول إنه يستهدف بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله، وقتل أكثر من 1100 شخص في أرجاء البلاد، حسب أرقام رسمية.