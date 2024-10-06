أبرز تصريحات حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي

تحدث حمد إبراهيم المدير الفنى الجديد لفريق الاسماعيلي مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية قائلاً أن الدرويش تستحق الكثير من التضحيات من كل ابنائه وان شاء الله نحاول نقدم مستوى كويس مع الفريق بتكاتف كل اعضاء المنظومة من مجلس الادارة وجماهير الفريق السند الحقيقي للفريق رغم الصعوبات التي بتواجهنا

وتابع لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار وسنضيف لهم بعض اللاعبين الشباب وان شاء الله نقدر نعمل تجانس بين اصحاب الخبرة والشباب الذي يبحث عن الطموح واثباته ذاته وأهم شئ ربنا يكتب لنا التوفيق ويكون حليفنا

وأوضح أن أصعب موقف مر علي اليوم بدخول النادي الاسماعيلي وكابتن ايهاب جلال رحمة الله عليه ليس موجودا معنا خصوصا ان علاقتي بيه كبيرة ومرتبط انا وباقي اللاعبين بالاسماعيلي بعلاقة وطيدة ، وطالبت لاعبي الاسماعيلي ان يقدموا كل ما عندهم وأنه يعتمد عليهم بشكل كبير لتحقيق النجاح مع الفريق في الفترة القادمة.