بعد 66 مليون سنة.. علماء: كويكب واحد هو الذي قتل الديناصورات

أدى اصطدام كويكب طوله ستة أميال بالأرض قبل 66 مليون سنة إلى القضاء على الديناصورات وأكثر من نصف الحياة على الأرض.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، خلف اصطدام الكويكب بالأرض حفرة قطرها 124 ميلاً تحت شبه جزيرة يوكاتان بخليج المكسيك.

ونشر علماء من جامعة هيريوت وات الاسكتلندية هذا الأسبوع صورًا ثلاثية الأبعاد لحفرة أحدثها كويكب ثان ضرب الأرض في نفس الوقت تقريبا قبالة سواحل غرب أفريقيا.

وعثر الباحثون على الفوهة التي يبلغ عرضها خمسة أميال على عمق ألف قدم تقريبًا تحت قاع المحيط الأطلسي، وكان الدكتور أويسدين نيكلسون جزءًا من المجموعة التي عثرت عليها لأول مرة منذ ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات، لكنه كان بحاجة إلى بيانات زلزالية من الصور لتأكيد ما الذي جعلها كذلك.

وقال لصحيفة الإندبندنت أمس: "لقد كشف هذا الحفرة في ثلاثة أبعاد لأول مرة - وهي المرة الأولى التي نتمكن فيها من رؤية ما بداخل حفرة اصطدام".

وغالبًا ما تم تدمير الحفر أو تشويهها بسبب التآكل وقد يكون من الصعب العثور عليها لأنها مدفونة منذ آلاف السنين، وسمحت البيانات المقدمة لفريق نيكلسون، من شركة TGS الجيوفيزيائية العالمية، لهم برؤية جميع خصائص الحفرة.

ويبلغ عمق الحفرة نفسها حوالي 9200 متر - وهذا ما نسميه الحافة. ​​هذا هو الجزء المركزي الرئيسي من الحفرة"، كما أوضح نيكلسون.

وأضاف: " ​​أعتقد أن قطرها حوالي 22000 متر. لذا، هذا هو المكان الذي انهار فيه قاع البحر مرة أخرى".

وقال العلماء إن الكويكب الذي أحدث هذه الحفرة كان أكبر من 1300 قدم عرضًا. وكان أقرب ما وصل إليه البشر لرؤية كويكب بهذا الحجم يصطدم بالأرض في عام 1908، عندما انفجر كويكب بعرض 164 قدمًا فوق سيبيريا.

وعند دخوله الغلاف الجوي للأرض، سيتحول الكويكب إلى كرة نارية يبلغ حجمها ما بين 24 إلى 25 ضعف حجم الشمس، مما سيولد انفجارًا هائلاً في الهواء أكبر بنحو ألف مرة من الانفجار البركاني الذي حدث في تونجا عام 2022. كما كان من شأنه أن يتسبب في زلزال بقوة 7.0 درجة، مما سيخلق "سلسلة" من موجات تسونامي تنبعث من مركز الاصطدام.