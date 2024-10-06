صواريخ حزب الله تشعل مستعمرة المنارة وتقضي على جنودها

استهدف حزب الله، مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة وأصابوها إصابة دقيقة، وأثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي إجلاء الجنود الجرحى والقتلى، قصفته المقاومة بصلية جديدة.

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:35 من فجر يوم الاحد 6-10-2024، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة وأصابوها إصابة دقيقة.

إجلاء الجنود الجرحى والقتلى

وأضاف حزب الله: أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة عند الساعة 12:45 من فجر يوم الاحد 6-10-2024، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية.