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صواريخ حزب الله تشعل مستعمرة المنارة وتقضي على جنودها جيش الاحتلال يوسع ضرباته بالضاحية الجنوبية في لبنان ويأمر السكان بالإخلاء
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يوسع ضرباته بالضاحية الجنوبية في لبنان ويأمر السكان بالإخلاء

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية في لبنان، وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في برج البراجنة والليلكي وحارة حريك، بالإخلاء الفوري.

وقال جيش الاحتلال في بيان فجر اليوم الاحد: ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب 

 

‏وأضاف جيش الاحتلال: من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

إطلاق 30 صاروخ من لبنان

وفي وقت سابق، قال إعلام عبري، إن عدد من الصواريخ أطلقت من لبنان قبل قليل، وبعد دوي صافرات الإنذار، تم رصد إطلاق 30 صاروخ من لبنان باتجاه كريات شمونة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن إصابة مركز الشرطة في مستوطنة كريات شمونة بقصف صاروخي من لبنان

كما دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة وكفار بلوم بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

 

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