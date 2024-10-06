انطلاق مسابقة القبول بالمعاهد الأزهرية للقراءات بالإسكندرية

شهد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انطلاق مسابقة القبول بمعاهد القراءات، وسط إقبالاً كبيرًا على امتحانات القبول.

وأكد الدكتور أحمد طه، القائم بعمل مدير التعليم النوعي بالمنطقة، أن الامتحانات تسير في أجواء من الانضباط والالتزام،

كانت قد بدأت منطقة الإسكندرية الأزهريّة، امس السبت ،اختبارات القبول لمرحلتي التجويد والعالية بمعاهد القراءات للعام الدراسي، 2024/2025، بحضور الدكتور أحمد طه، القائم بعمل مدير التعليم النوعي، وإسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، وأعضاء لجنة الشفوي.

وأجرى الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، جولة ميدانية لمتابعة سير الاختبارات وانضباطها، والالتزام بجميع التعليمات.

وقال الدكتور أحمد طه، القائم بعمل مدير التعليم النوعي، أن مرحلة الاختبارات الشفوية جاءت بعد انتهاء أعمال التصحيح وإعلان نتائج الاختبارات التحريرية، التي أشرفت عليها إدارة التعليم النوعي بالتعاون مع إدارة الامتحانات، وأدى طلاب التجويد امتحانهم في مادة القرآن والمطالعة، وأدى طلاب العالية امتحانهم في مادة القرآن الكريم والتجويد عمليًا والمتون.

وقالت المهندسة وفاء حسن جويد، مدير ادارة التوثيق بإدارة الكمبيوتر التعليمي، أنه تم تجهيز 6 لجان اختبار، وتستمر الاختبارات لمدة ثلاث أيام بداية من اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر للفتيات، ثم يوم الاثنين المقبل للبنين، ثم يوم الثلاثاء المقبل للتخلفات.

وأدى طلاب التجويد امتحانهم في مادة القرآن والمطالعة، وأدى طلاب العالية امتحانهم في مادة القرآن الكريم والتجويد عمليًا والمتون.

وتم تجهيز التوثيق بإدارة الكمبيوتر التعليمي بقيادة المهندسة وفاء حسن جويد، مدير الإدارة، وأوضحت "جويد" أنه تم تجهيز عدد 6 لجان اختبار، وتستمر الاختبارات لمدة ثلاث أيام بداية من اليوم السبت للفتيات، ثم يوم الاثنين للبنين، على أن يبدأ الاختبار الساعة 12 ظهرًا، ثم يوم الثلاثاء وهو مخصص للتخلفات.