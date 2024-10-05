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الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الساقية تستضيف حفل إنشاد ديني على مسرحها هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل إنشاد ديني لفرقة المتيم، في الثامنة مساء الأربعاء المقبل بقاعة النهر، وسعر التذكرة ١٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات فى الساقية:

  • دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.
  • ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.
  • الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.
  • غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.
  • غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

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