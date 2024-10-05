محافظ القاهرة: القيادة السياسية تؤمن بأن العنصر البشري هو النواة الرئيسية للتنمية

تشهد مناطق محافظة الاربع اقبال كبير من المواطنين على المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف بناء وتنمية الانسان من خلال عدة محاور وقطاعات : التعليم ، الصحة، التضامن الاجتماعي، التوعية بقضية المياه، تمكين المرأة المصرية ورعاية الأسرة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان لقطاع الصحة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان اقبالا كبير من المواطنين على حملات التوعوية والبرامج الصحية والقوافل العلاجية والتي شاهمت في تحسين الخدمات الصحية.

وفي هذ الصدد أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ان القيادة السياسية تؤمن بأن العنصر البشري هو النواة الرئيسية للتنمية والتطور وبناء مجتمع قوي فعال .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تستهدف بناء وتنمية الانسان من خلال عدة محاور وقطاعات : التعليم ، الصحة، التضامن الاجتماعي، التوعية بقضية المياه، تمكين المرأة المصرية ورعاية الأسرة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة اجهزة العاصمة في تنسيق مستمر منذ انطلاق فعاليات المبادرة حتى تتحقق المستهدفات المرجوة ، ومن أبرزها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع مراعاة حقوق ذوي الهمم وكبار السن في الاستفادة أيضا من الخدمات المقدمة.

حي حلوان شهد انطلاق فعاليات مبادرة بداية وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٤

ونوه محافظ القاهرة ان حي حلوان شهد انطلاق فعاليات مبادرة بداية وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٤ ، حيث يتم اصطفاف سيارات وزارة الصحة لتقديم خدمات التوعية الصحية والكشف الطبي فضلا عن التطعيمات للرضع والاطفال

كما تواجدت سيارات وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق ، مع توافر سيارات خدمة التوثيق المتنقلة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن

وحث محافظ القاهرة مواطني العاصمة على ضرورة الاستفادة من الخدمات المتميزة التي تقدمها المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

يذ كر ان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥١ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وأكد محافظ القاهرة أن يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالًا أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.

كما بعث محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها : "يسعدني أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكري الواحد والخمسون لانتصارات اكتوبر المجيدة

لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ، وما زالت تخوض أشرف المعارك لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء ، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالا أعلو قيم التضحية والعطاء .

وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية ،سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق" .