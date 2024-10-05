الجيس اللبناني يحذر من تطبيق إسرائيلي يتجسس على المدنيين ويجندهم

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال بعد أسبوعين من العملية العسكرية في قصف لبنان، بدأ في استخدام محتوى إعلامي مشبوه يستهدف التجسس وتجنيد مدنيين، محذرا من استخدامه.

وأشار الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة أكس: إلى أن إسرائيل نشرت محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات لاستدراج المواطنين عبرها بهدف التجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء.

وأكد الجيش اللبناني، أن المحتوى يشكل "خطرا أمنيا على الوطن والمجتمع وسط مخططات العدو الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان".