السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيس اللبناني يحذر من تطبيق إسرائيلي يتجسس على المدنيين ويجندهم

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال بعد أسبوعين من العملية العسكرية في قصف لبنان، بدأ في استخدام محتوى إعلامي مشبوه يستهدف التجسس وتجنيد مدنيين، محذرا من استخدامه.

 

وأشار الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة أكس: إلى أن إسرائيل نشرت محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات لاستدراج المواطنين عبرها بهدف التجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء.

 

وأكد الجيش اللبناني، أن المحتوى يشكل "خطرا أمنيا على الوطن والمجتمع وسط مخططات العدو الإسرائيلي المستمرة ضد لبنان".

 

 

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