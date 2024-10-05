العثور على جثمان متفحم بمقابر الإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية مساء اليوم السبت علي جثة متفحمة بمحيط مقابر المستقبل والواقعة بالقرب من المنطقة الصناعية بمدخل مدينة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور علي جثة شخص منفحة وتبين من المعاينة المبدئية تعرضه لصعق كهربائي أسفل السور الخاص بمقابر الشهداء بمدينة المستقبل جهة مدخل المنطقة الصناعية.



علي الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمعاينة مكان الحادث، وتبين اندلاع حريق داخل المقابر، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.وتم نقل جثمان المتوفي إلى مبرد مستشفى الإسماعيلية العام لحين التعرف على هويته .