النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان



أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت من العديد من الأشخاص بشأن نشر ديوان شعري يتضمن عبارات تحمل اعتداءً على الذات الإلهية، وازدراءً للأديان. وبمطالعة النيابة العامة لديوان الشعر -محل البلاغ- عبر شبكة المعلومات الدولية، تبينت احتواءه على تلك العبارات. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلفت لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات ذلك الديوان، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كان النائب العام المستشار محمد شوقى قد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا.



حيث رصدت النيابة العامة، يوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم. وقد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصري هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التي تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، لسؤالهم بشأن تلك الواقعة.