السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

حركة تنقلات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم حركة تنقلات بالشركة تضمنت نقل كل من  :-

1ـ  نقل المهندسة امال عبد الحميد عبد الحميد بركات ـ رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية.
2ـ  نقل المهندسة  هناء الطنطاوي ابراهيم شيح ـ رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية.
3 ـ نقل  المهندس محمد ابراهيم محمد السيد ـ رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق للعمل بوظيفة رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري.
4 ـ  نقل المهندس ايمن محمود صدقي عبد العزيز حسانين ـ رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية للعمل بوظيفة رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق.
5 ـ  نقل  المهندس  احمد كمال محمد الغباشى فايد ـ رئيس قطاع المشروعات والمشرف علي الادارة العامة للشئون الفنية بالمنوفية للعمل بوظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية.
6 ـ  نقل المهندسة  لمياء محمد محمد القاضي ـ رئيس قطاع التحكم والوقاية والإتصالات والمشرفه على الإدارة العامة للشون الفنية غرب الغربية للعمل بوظيفة رئيس قطاع المشروعات.
7 ـ  نقل المهندس حاتم محمد صلاح الدين طعيمة ـ رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية للعمل بوظيفة رئيس قطاع التحكم والوقاية والإتصالات.

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .
 

الجريدة الورقية