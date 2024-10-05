قنا| تأهيل 170 شاب وفتاة لسوق العمل ضمن مبادرة "بناء الإنسان"

حضر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حفل ختام البرنامج التدريبي «التأهيل لسوق العمل» الذى اقامته مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا، كمنحة مجانية وبشهادة معتمدة ضمن فاعليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والذى استفاد منها ١٧٠ شاب وفتاة كمرحلة أولى برعاية من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورخالد عبدالحليم، محافظ قنا.

جامعة جنوب الوادي تستضيف الفعالية:

أُقيمت فاعليات حفل الختام بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى بحضور ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر السابق، والدكتور محمود خضارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور محمود عبد الخالق مدير مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى.

حيث تم تنفيذ البرنامج بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى تحت إشراف أحمد سمير الشريف منسق شباب قادرون بمحافظة قنا، والمهندس مصطفي أبو الحمد المدير التنفيذي للمؤسسة بمحافظة قنا وبمشاركة فريق عمل المحافظة.

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، علي أهمية تدريب وثقل مهارات الشباب، ونقل الخبرات السابقة لهم، من خلال منحهم الفرصة لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، ولذلك فإن التدريب يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ومواجهه التحديات العالمية الأقتصادية، والسياسية فضلا عن تحديات الطبيعة كالتغيرات المناخية.

أهداف البرنامج التدريبي:

وأضاف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن البرنامج التدريبي لمؤسسة شباب قادرون يهدف إلى تمكين الشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل، من خلال حزمة تدريبية مكثفة تضمنت ستة محاور تنمية بشرية، وتطوير الذات وريادة الأعمال، والعمل الحر، والموارد البشرية وتطويرها، والتكنولوجيا المعاصرة، والاستثمار، وإعداد القادة وإدارة الأزمات، والتنمية المستدامة والحوكمة.

فقرات الفعالية:

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهورى، ثم عرض تقديمي عن جهود القيادة السياسية نحو تمكين الشباب وتوليهم عدد من المناصب القياديه، ثم عرض عن ملحمة حرب أكتوبر المجيدة، كما قدمت مؤسسة شباب قادرون درع تذكاري لنائب محافظ قنا لمساهمته في إنجاح البرنامج التدريبي .