«بيت الأمة» صفحة متخصصة ترصد هموم الناس بأقلام الوفديين

قررت مؤسسة الوفد الإعلامية إصدار صفحة متخصصة فى الجريدة الورقية، والبوابة الإلكترونية.

حيث وجه الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بنقل هموم ومشاكل أبناء الوفد فى ربوع محافظات الجمهورية، ورصد جميع المشكلات التى تهم الوفديين، وتقوم بنشرها ونقلها إلى المسئولين لتقديم الحلول العاجلة لها.

كما أصدرت المؤسسة قسماً خاصاً فى بوابة الوفد الإلكترونية، متخصصاً لنفس الغرض تحت اسم «بيت الأمة».

وتم تخصيص إيميل [email protected]لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.

وتم تشكيل فريق عمل صحفى متخصص لتلقى شكاوى الوفديين، والتواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عاجله لها.