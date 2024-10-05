لماذا لا يبنى محافظ دمياط نموذجاً آخر من عقار إيواء أم العلا؟

بعد الانتهاء من هدم وتطوير مساكن الإيواء بمنطقة أم العلا بمدينة فارسكور دخل صندوق تطوير العشوائيات، فى تحد جديد لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين الذين يسكنون العشوائيات وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عمارة مساكن الجبانة تقع فى وسط مدينة فارسكور وتحديدا بجوار المقابر، بمحافظة دمياط ، كانت تسمى بعمارة الإيواء، يسكنهما ما يزيد على ٤٠ أسرة، بمساحة الشقة لا تتخطى ٣٠ متراً، كانت تعانى هذه الأسر حالة معيشية صعبة، اجتماعياً وثقافياً، ومادياً، إضافة الى تدنى الخدمات لشكل كامل, حتى تم الهدم وتحويل المتضررين الى مدينة الروضة المجاورة لمدينة فارسكور ولم يتم البناء منذ اكثر من 5 أعوام وتم بناؤها فى سبعينات القرن الماضي، لإيواء المشردين، أو لأصحاب المنازل المنهارة، بشكل مؤقت، لحين نقلهم إلى منازل أخرى، وهو مالم يحدث، حيث سكنوها وظلوا بها، وتعاقبت الأجيال عليها، حتى أصبحوا يسكنونها بشكل دائم، هم وأبناؤهم وأحفادهم.

يعمل العشرات من أبناء شارع الشيخ عبدلله الملقب بمساكن الجبانة، فى مهن مختلفة، فمعظمهم عمال باليومية، أو حرفيون، أو سائقون، دخولهم منخفضة، خاصة مع ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة، وأمام ذلك كله، لم يجد أحد من سكان العمارة التى أزيلت منذ 5 أعوام, والأرض ما زالت فضاء والأغرب يوجد جمعية تابعة لشركة الجملة استولت على أكثر من ٣٠٠ متر من أملاك الدولة فى عهد الحزب الوطنى المنحل بالمدينة وحتى هذه اللحظة رغم وجود ٢ فدان ملك شركة الجملة أمام مركز شرطة فارسكور بديلاً عن أرض الجمعية المغلقة منذ أكثر من ١٥ عاماً وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومحافظ دمياط إزالة الجمعية وبناء عمارتين إيواء 100 شقة اسوة بنموذج ايواء مساكن ام العلا الناجح ١٠٠٪ حيث ان الشقة تصل ايجار 400 جنيه للاسر الأكثر فقراً وهذا لم ولن يحدث الا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والسؤال هنا لماذا لم يقم محافظ دمياط بصنع نموذج آخر من عقار إيواء أم العلا المميز فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ولم يحدث ذلك منذ أكثر من 40 عاماً؟

أحمد مصطفى فعص

رئيس لجنة الوفد بمركز فارسكور