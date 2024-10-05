وزير العمل يشارك في احتفالية السفارة الكورية بعيدها الوطني

شارك وزير العمل محمد جبران، بدعوة من سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، كيم يونج هيون، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني، والذكرى 76 لتأسيس الجيش الكوري، وذلك بمشاركة عدد من السفراء والشخصيات العامة، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين.

وأكد جبران، حرص مصر المستمر نحو تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك في كافة القضايا ذات الاهتمام الواحد.

وأشاد وزير العمل، بحديث السفير الكوري عن مصر وتأكيده على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الشرق الأوسط وتهدئة الأوضاع الحالية، وعلى أن التعاون المصري الكوري يشهد تطورًا، كما أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا كبيرًا.

وقال إن مصر واجهة الاستثمار الكوري وشريك في المنطقة، وستزداد الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا.