الغينى جيفرسون ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعيه

انتظم الغيني جيفرسون كوستا مدافع فريق الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي المقرر لها في الإمارات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

وفي نفس الوقت شارك السنغالي سيدي ندياي في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.