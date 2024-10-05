متابعة مستمرة لأعمال الخدمات بالقاهرة الجديدة

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، أعمآل تنفيذ محطة (رقم 12) للصرف الصحي (بمنطقة الاندلس - بالتجمع الثالث ) والمنوط بها خدمة منطقة الاندلس بالتجمع الثالث.

وجارى إستكمال الأعمال المدنية بالمحطة من البيارة وعنبر الطلمبات ومبنى المولدات والمباني الادارية وأعمال اللاندسكيب و الوجهات والسور بشكل يتناسب مع النسق الحضاري و العمراني للمنطقة .

كما تم استحداث وإنشاء منطقة (مخازن مركزية) بنطاق المحطة لتكون (منطقة مركزية للمخازن) والتي تختص بجميع قطع غيار الشبكات ومحطات المياه والصرف الصحي بالمدينة مع توجيهات سيادته بضرورة مزودة( برنامج اليكتروني للمخازن ) يحتوى ( باركود ) علي جميع قطع الغيار الموجودة بالمخازن كنقطة نظام لحصر جميع القطع الموجودة بالمخازن واستكمال النواقص بشكل دورى.

كما تفقد الغيطي ، أعمآل التطوير الجارية برافع المياه رقم 1 بالتسعين الجنوبي.