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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صواريخ كروز عراقية مطورة تقصف هدفين إسرائيليين في حيفا والجنوب (فيديو)

صواريخ كروز عراقية
صواريخ كروز عراقية مطورة تقصف هدفين إسرائيليين في حيفا

أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، قصفها اهدفين إسرائيليين بصواريخ "الأرقب" صباح اليوم السبت، وأكدت المقاومة في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 5-10-2024، بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين الأول في ضواحي حيفا شمالا، والثاني في جنوب أراضينا المحتلة".

 

صواريخ  كروز عراقية مطورة تقصف هدفين إسرائيليين في حيفا والجنوب “فيديو”

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.10/67014b374c59b703e02b80fc.MP4

واضافت أن المقاومة الإسلامية "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

 

وهاجمت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الخميس الماضي هدفا إسرائيليا بواسطة مسيّرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى. مما تسبب بمقتل عسكريين وإصابة 23 آخرين.

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