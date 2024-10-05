السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

اعترافات المتهمين بغسل 60 مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

اعترف المتهمون بغسل 60 مليون جنيه من تحصيل الأموال عن طريق قرصنة القنوات الفضائية والتعدي على حقوق الملكية وبث الأفلام والمسلسلات بطريقة غير شرعية.

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تفاصيل الواقعة كانت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه تحصلوا عليها من القرصنة على القنوات الفضائية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل  الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية للإنتاج السينمائى والتليفزيونى، من خلال إنشاء وإدارة عدد من المواقع الإلكترونية وبث محتوى مقرصن من تلك الشركات، وتحصلهم على أرباح من نسب المشاهدات على تلك المواقع بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء قطع الأراضي.

وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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