خطوبة فارس حميدة مطرب المهرجانات المعتزل على فتاة منتقبة أخفى عينيها.. من هي العروس؟ (صور)

احتفل فارس حميدة، مطرب المهرجانات الشهير المعتزل صاحب أغنية "مفيش صاحب يتصاحب"، بخطبته منذ ساعات على فتاة منتقبة، الأمر الذي أثار إعجاب جمهوره ومحبيه، لتنهال ليها المباركات والتهاني.

خطوبة فارس حميدة مطرب المهرجانات المعتزل

وحرص فارس حميدة على مشاركة جمهوره بأجواء الخطوبة الإحتفالية، حيث نشر مجموعة صور له رفقة عروسته المنتقبة التي خطفت الأنظار والقلوب بجمالها وحيائها اللافت، واكتفى بقول: "الحمدلله"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فارس حميدة وعروسته المنتقبة

ولا يزال يحظى فارس بجماهيرية وشعبية كبيرة وسط جمهوره حتى بعد قراره اعتزال الغناء نهائيًا، قبل عامين، ليتوجه بعدها إلى إلقاء الإبتهالات والتواشيح الدينية.

عروس فارس حميدة المنتقبة تخطف القلوب بجمالها

وخطفت عروس فارس حميدة القلوب بطلتها الرقيقة حيث ارتدت فستانًا محتشمًا أنيقًا باللون البنفسجي مصمم من قماش الدانتيل، ونسقت عليه معصمًا فضي اللون، واختارت النقاب بنفس لون الفستان المبهج.

كما كانت تحمل باقة من الورود بين يديها، في حين تألق فارس بقميص كلاسيك باللون الأبيض، ونسق عليه بنطلون باللون الأسود، وبدت على وجهه ملامح السعادة والفرحة بخطيبته، التي حرص على إخفاء عيونها بالورود.

سبب اعتزال فارس حميدة الغناء بلا رجعة

واعتزل فارس حميدة الغناء نهائيًا في يوم 31 يوليو عام 2022، مُعلنًا حينها التوجه إلى المدح والإنشاد الديني، وعدم عودته إلى الأغاني والمهرجانات مرة أخرى، ليكرس وقته بالكامل لحفظ القرآن الكريم والإهتمام بالتجويد.

في الوقت نفسه، أعرب حميدة عن سعادته الشديدة بقرار الإعتزال، حيث قال: "اتجهت للمدح والإنشاد الديني، واتمنى ربنا يقبل توبتي، والحمد لله ربنا هداني بسبب قصة كبيرة بيني وبين ربنا ولكن مش حابب أقول هي ايه".

فارس حميدة قبل وبعد الإعتزال

كيف يعيش فارس حميدة بعد الإعتزال؟

وبدأ فارس مشواره بعد الإعتزال والتوجه إلى المدح والإبتهالات بأنشودة "العليل"، التي حازت على إعجاب الكثيرين، حيث شاركها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

فارس حميدة

وأرفقها بتعليق قائلًا: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة إلى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".