غدًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

تقدم وزير العمل محمد جبران، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكداً أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها.

وأشار إلى النهضة التي تشهدها "الجمهورية الجديدة "، في كل المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إجازة 6 أكتوبر

كما أعلن محمد جبران وزير العمل، أن غدًا الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك للتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وقال القرار الصادر عن وزارة العمل، برقم 22 لسنة 2024، إنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلى أجره اليومي.

وتابعت: أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.