نجوم السينما العالمية في زيارة لمكتبة الإسكندرية

زار مكتبة الإسكندرية، اليوم، وفد من نجوم السينما العالمية المشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ 40، يمثلون عدة دول منها فرنسا، إيطاليا، المانيا، بولندا، الكويت والجزائر، وذلك للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

كما زاروا قاعة الاطلاع الرئيسية، وشاهدوا المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مطبعة بولاق، وكسوة الكعبة المشرفة المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.

وفى نهاية الجولة أشاد الفنانون بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كنوز ثمينة ومتاحف قيمة ومعارض متنوعة، بالإضافة إلى الكتب والمراجع والدوريات والمشروعات الرقمية التي تخدم القراء والباحثين والزوار بصورة متميزة وعصرية تجعل من مكتبة الإسكندرية مركزًا مهمًا للإشعاع الثقافي والتنويري.

ويختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي فعاليات دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة مساء اليوم السبت، ويكشف عن الجوائز وتوزيعها على الفائزين في مختلف مسابقات المهرجان.

وشهد مهرجان الإسكندرية السينمائي الكثير من الفعاليات المميزة من ندوات لكبار الفنانين أبرزهم نيللي ولطفي لبيب، وورش وعروض أفلام تعرض للمرة الأولى، فضلاً عن حضور كوكبة كبيرة من النجوم خلال حفل افتتاح الدورة الأربعين، منهم الفنلنة نيللي، والفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان أحمد وفيق، والفنان محمد رياض، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان لطفي لبيب، والمخرج يسري نصر الله، والفنان كمال أبو رية، والفنانة كلوديا حنا، والفنان خالد سرحان، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة سلوى محمد علي.