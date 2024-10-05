السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يقام في الثامنة مساء اليوم، السبت، حفل ختام فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر"، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منهم 15 عرضا في المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد.

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