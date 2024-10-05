بالأسماء.. مصرع وإصابة 18 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص بطريق قنا سوهاج

أسفر حادث تصادم سيارتين ميكروباص اليوم السبت بطريق قنا سوهاج الشرقى، المتفرع من طريق سفاجا أمام الكيلو ١٠٠ ، عن مصرع ٨ أشخاص وإصابة ١٠ آخرين.

تلقت غرفة العمليات، إخطاراً من مرفق هيئة الإسعاف بقنا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق قنا سوهاج الشرقى ، أدى إلى مصرع ٨ أشخاص وإصابة ١٠ أشخاص.

وأسفر الحادث عن مصرع إصابة كلا من: أبوالقاسم إبراهيم حسن 70 عامًا، شحات أبوالمجد محمد 63 عامًا، إمبارك عبدربه السايح 37 عامًا، حماده عبدالرحيم محمود 41 عامًا، و محمود أحمد محمد جبريل 60 عامًا، السايح عبادي أحمد 55 عامًا، جاد علي محمد عبدالمنعم 60 عامًا، و عرفات حسن أحمد، 60 عامًا" جميعهم مقيمين بمركز دشنا بقنا".

فيما أصيب كلآ من : محمود محمد سعد 22 عامًا، عزت علي إبراهيم 32 عامًا، مقيمين بمركز دشنا، وأحمد حسن إبراهيم، 37 عامًا، من القاهرة، حماده علي تقى 19 عامًا، محمد مسعودي صدقى 21 عامًا.

وإصابة كل من: فرج رمضان عبدالحميد 65 عامًا، سامي حسن على 50 عامًا، اسماعيل عبداللطيف على 50 عامًا، عدلي حمدان أحمد 35 عامًا، و يوسف وهب الله فرج، 25 عامًا.

جرى نقل الجثث إلى المستشفى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.