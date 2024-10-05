محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة مرور 51 عاما علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذي تحتفل بيه مصر والقوات المسلحة في السادس من اكتوبر من كل عام ذكري الفخر والعزة والكرامة ، وقام بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء .



واستقبل المحافظ، اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.



وقام محافظ الدقهلية، ومدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء محافظة الدقهليه وقراءة الفاتحة والاستماع إلي السلام الجمهوري والي سلام الشهيد .



وقال المحافظ، أتقدم بخالص التهاني القلبية للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحه ولشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخالدة لأكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ الحديث والذي مازال يدرس حتي الآن في جميع الكليات العسكريه حول العالم في اسرع واكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ .



وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الذكرى الغالية ستظل نبراسا للفخر والاعتزاز للأجيال المتعاقبة من المصريين وفى مقدمتهم أبناء القوات المسلحة المصرية والجيش المصرى العظيم، لافتًا إلى أن قواتنا المسلحة هي الدرع والسيف لهذا الوطن الذي يحقق له الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأستقراره وأمنه ، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليئ بمعارك وانتصارات القوات المسلحة المصريه .



قال مرزوق، سيظل انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة مضيئة في التاريخ العسكري يدرس للأجيال المتعاقبة كيف أعاد لنا ابطالنا العزة والكرامة في اسرع انتصار عسكري .