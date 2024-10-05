محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

وضع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥١ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها



وأكد محافظ القاهرة أن يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا العبور العظيم سيظل مبعثًا للفخر والاعتزاز ببطولات رجالًا أعلو قيم التضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن.

وكان قد عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا مع السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى لمتابعة تحضيرات محافظة القاهرة لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر "WUF12"، خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأحمد رزق مدير مكتب الهابيتات بالقاهرة، و اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

شهد الاجتماع عرضًا للمقترحات الخاصة بالزيارات الميدانية والسياحية التي ستنظمها محافظة القاهرة لضيوف مصر المشاركين في المنتدي من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والوفود المشاركة، وكذلك مقترح الفاعليات التى سيتم تنفيذها قبل وخلال المؤتمر.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تقديم كل الدعم اللازم لاخراج محافظة القاهرة بالصورة المطلوبة والتي تليق بمصر والجهود التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أنها المرة الاولي منذ أكثر من 20 عامًا ، التي يعود فيها المنتدى الحضرى العالمى الي القارة الافريقية حيث تم عقد المنتدى الاول فى نيروبى عام 2001 .

ويعتبر المنتدى مؤتمرًا دوليًا مخصصًا للقضايا الحضرية، وينظمه برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويتم عقده كل عامين، ويأتي كثاني أهم منتدى علي أجندة الإمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ.

ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى : https://wuf.unhabitat.org/wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل فى 30 اكتوبر 2024.