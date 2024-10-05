جامعة الزقازيق تدعم المبادرة الرئاسية «بداية»

تستمر فعاليات الأنشطة الطلابية بكليات جامعة الزقازيق، لليوم الخامس وسط أجواء حماسية، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تهدف إطلاق العنان لمهارات الشباب الجامعي، ودعم مواهبه بمختلف المجالات، حيث تتكامل كافة قطاعات الجامعة و كلياتها والمراكز والوحدات، لتحقيق أهداف المبادرة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وقد شاركت كليات الجامعة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تضمنت فعاليات اليوم الخامس تصفيات أنشطة مكثفة، حيث شاركت كليات (الآداب، الزراعة ، الهندسة، التربية الرياضية بنين) بالنشاط الرياضي فى نهائيات كرة القدم الخماسي "نصف النهائى والنهائى"، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين ٤٠طالبًا ، واقيمت فعاليتها بملعب كلية الهندسة، وتم إقامة نهائيات خماسي كرة القدم على مستوى القطاعات.

وحصلت كلية التربية الرياضية بنين على المركز الأول، وحصلت كلية الآداب على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب كلية الهندسة.

كما تم إقامة التصفيات النهائية فى أنشطة الجوالة والخدمة العامة بمشاركة جميع كليات الجامعة، وأقيمت فعاليتها بمخيم الجوالة بالجامعة كلية" الطب البيطري"، وبلغ عدد المشاركين من الطلاب ٣٥ طالبًا و ٢٥ طالبة، وتضمنت (أحسن بوابة كشفية، أحسن نادي خلوي، نموذج مبتكر كشفي، أحسن هيك بـ ٤ أفراد، معرض كشفي، أحسن لوجو).

يشار إلى أن ممارسة الأنشطة الطلابية تأتي على رأس الأولويات ضمن خريطة العام الجامعى الجديد، لأهمية هذه الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعى بين الطلاب.