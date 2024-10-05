زيارة وفد أعمال مصري إلى هونج كونج للتعاون في التكنولوجيا المالية والتمويل

عقد السفير باهر شويخى، القنصل المصرى العام في هونج كونج، اجتماعاً مع أعضاء وفد أصحاب الأعمال الذى من المقرر أن يزور مصر خلال الفترة من 19 – 21 أكتوبر الجارى بهدف استطلاع فرص التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وهونج كونج، بالاضافة الى المشاركة في إحدى الفعاليات التي ينظمها مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، والذى يعد المركز الإقليمى للمنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية الأفريقية AALCO في شمال أفريقيا.

يتكون الوفد الزائر من 17 عضو برئاسة مدير مركزAALCO الاقليمى في هونج كونج، وعضوية رئيس جمعية المحاميين، وممثلين عن هيئة استثمار هونج كونج InvestHK، وعدد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتمويل، وأساتذة قانون، ورؤساء وأعضاء مكاتب تحكيم تجارى.

أوضح القنصل العام أن البعثة قامت بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية من أجل ترتيب لقاءات لأعضاء الوفد مع كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من رجال الأعمال، وذلك في إطار سعيها الحثيث للترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، وجذب فئات جديدة من المستثمرين الأجانب.

كما استعرض القنصل العام في كلمته خلال اللقاء المناخ الاقتصادى في مصر، والإنجازات الاقتصادية التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها على مدار الأعوام الماضية.

والقى الضوء على المناطق والمشروعات الاستثمارية التي تحظى بأولوية في الوقت الراهن مثل توطين انتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات المكملة له.

كما استعرض الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، مبرزاً المميزات التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافى وتنافسية وتوافر العمالة المدربة والرخيصة.

وأعرب عن تمنياته بنجاح الزيارة وأن تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين مصر وهونج كونج على المستويين الاقتصادى والتجارى.